‘बीवी खाना बना रही थी, BJP प्रत्याशी घर आया और बेड पर 1 लाख रुपए रखकर चला गया’, भीलवाड़ा में निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप

मामले में भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने बताया कि माणिक्य नगर निवासी रोहित सैन थाने आए और उन्होंने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, अमित नाम का एक प्रत्याशी सुबह उनके घर आया था। उस समय रोहित की पत्नी खाना बना रही थी। आरोप है कि अमित ने घर के कमरे में बेड पर करीब एक लाख रुपए रखे और वहां से चला गया। थाना प्रभारी ने बताया कि रोहित की पत्नी ने उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद रोहित घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर एक लाख रुपए की राशि जब्त कर ली।