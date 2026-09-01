Bhilwara Nikay Chunav: BJP ने बागी तेवर दिखाने वाली नेत्रियों पर लिया कड़ा एक्शन, एक झटके में काटे टिकट

1 फूल चंद माली 36 राजेन्द्र कुमार जैन

2 सम्पत लाल 37 शालिनी बैरागी

3 राजेन्द्र मेहता 38 मोहिनी माली

4 राधेश्याम जाट 39 यशोवर्धन सेन

5 पिंकी विश्नोई 40 ममता बलाई

6 महेन्द्र सिंह 41 प्रीति झुरानी

7 गजराज कंवर 42 रौनक हिंगड़

8 मिथिलेश देवी 43 बनवारी जोशी

9 जसवंत कंवर 44 किशोर कुमार लखवानी

10 सविता जोशी 45 सुनीता कटारिया

11 दिनेश सुथार 46 गीता प्रजापत

12 शिखा अग्रवाल 47 सुशील रेगर

13 हिमांशु शर्मा 48 प्रेम देवी

14 सद्दाम हुसैन 49 अमित सारस्वत

15 जगदीश भाटी 50 युसुफ रंगरेज

16 राधेश्याम सोमाणी 51 शीला देवी

17 राजेन्द्र पोरवाल 52 रमेश चन्द्र

18 नरेन्द्र तिवाड़ी 53 रमेश कोली

19 मुकेश सुवालका 54 नारायण गुर्जर

20 नीरज छीपा 55 राहुल नायक

21 नारायण जाट 56 राजकुमार माली

22 सीमा कंवर 57 संजना खटीक

23 अनुज कुमार शर्मा 58 सुभाष सोनी

24 माया देवी घावरी 59 चंदा त्रिपाठी

25 देवेन्द्र मेघवंशी 60 सुमन ओझा

26 शंकर लाल जाट 61 पूर्णिमा जैन

27 प्रिया चन्नाल 62 गौतम शर्मा

28 बिलेश्वर डाड 63 सुरेन्द्र सिंह राठौड़

29 खुशबु गोसाई 64 जगदीश गुर्जर

30 ममता बाहेती 65 ललिता शर्मा

31 सोरम तंवर 66 शिल्पा मीणा

32 हेमराज आचार्य 67 राजलक्ष्मी कंवर

33 नेहा जोशी 68 नंद सिंह राजपुरोहित

34 आभा लड्ढा 69 सत्यनारायण प्रजापत