Bhilwara Nikay Chunav: BJP ने बागी तेवर दिखाने वाली नेत्रियों पर लिया कड़ा एक्शन, एक झटके में काटे टिकट

बीजेपी जिला कार्यालय पर धरने पर बैठी महिला नेत्रियां (पत्रिका फोटो)
भीलवाड़ा: नगर निगम के 70 वार्डों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सोमवार को कलक्ट्रेट परिसर राजनीतिक कर्मभूमि में तब्दील हो गया। शहर के कोने-कोने से समर्थकों के साथ निकले प्रत्याशियों के जुलूसों के कारण मुख्य मार्ग जाम हो गए। ढोल-नगाड़ों की गूंज, साफे-पगड़ियों में सजे प्रत्याशी, लाल चुनरी में जोश भरती महिला उम्मीदवार और जय श्रीराम के गगनभेदी नारों से पूरा भीलवाड़ा सियासी रंग में रंग गया।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चेहरों को आखिरी क्षणों तक राज में रखकर न केवल आमजन बल्कि खुद कार्यकर्ताओं की सांसें थामे रखीं। नामांकन के अंतिम समय तक टिकट मिलने का सस्पेंस बना रहा। बीजेपी और कांग्रेस ने नामांकन समय सीमा समाप्त होने के करीब बीस मिनट पहले एनवक्त पर रिटर्निंग अधिकारी प्रतिभा देवठिया को प्रत्याशियों के नामों के साथ पार्टी के सिंबल की सूची सौंपी।
बता दें कि दोपहर तीन बजे की समय सीमा खत्म होने के बाद जब प्रत्याशियों को उनके नाम का भरोसा हुआ, तो कलक्ट्रेट परिसर में ही जश्न का माहौल नजर आया। टिकट की पक्की खबर मिलते ही कार्यकर्ता अपने समर्थकों की गोद में उछल पड़े, वार्डों में मिठाइयां बंटने लगीं और एक-दूसरे को गले लगाकर जश्न मनाया।
वहीं, दूसरी ओर महीनों से मेहनत कर रहे उन कार्यकर्ताओं का दर्द भी साफ छलका, जिनका पत्ता आखिरी वक्त पर कट गया। टिकट कटने के अंदेशे के कारण दावेदारों ने पार्टी के फैसले से पहले ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चे भर दिए, जिससे दोनों ही प्रमुख दलों के भीतर बगावत के शोले सुलगते नजर आ रहे हैं।
बीजेपी जिला प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह बीलिया की पत्नी जसवंत कंवर को वार्ड संख्या 9 से भाजपा ने टिकट दिया है। विजय पोखरना की पत्नी पूर्णिमा जैन को वार्ड 61 से उतारा है। भाजपा नेत्री सुनीता कटारिया को वार्ड 45 से टिकट मिला है। भाजपा नेता सुरेन्द्र सिंह मोटरास को वार्ड 63 व नंद सिंह राजपुरोहित को 68 से प्रत्याशी बनाया। भाजपा नेता सुबोध बाहेती की पत्नी ममता बाहेती व पूर्व पार्षद राकेश ओझा की भाभी सुमन ओझा को पार्टी ने टिकट देकर विश्वास जताया है।
भाजपा ने पूर्व पार्षद राधेश्याम सोमाणी, शंकर जाट को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। राजेन्द्र पोरवाल व नारायण जाट पहले निर्दलीय पार्षद थे, भाजपा ने इस बार टिकट दिया। माया घावरी पहले कांग्रेस से थी, इस बार भाजपा से चुनाव मैदान में है।
चुनाव में हमारा एक ही मुद्दा है शहर को स्वच्छ, बेहतर, विकसित और आधुनिक बनाना है। उनके लिए जिन-जिन बातों की आवश्यकता है चाहे बिजली, पानी व स्वच्छता को लेकर अगला बोर्ड काम करेगा हमने सिंबल सौंप दिए। भीलवाड़ा में कोई गुटबाजी नहीं है। सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भीलवाड़ा के 70 वार्ड में 1000 प्रत्याशियों ने आवेदन किया, टिकट तो 70 कार्यकर्ताओं को ही मिला, पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे पूरी रणनीति तैयार है।
-दामोदर अग्रवाल, सांसद
नामांकन के आखिरी दिन कलक्ट्रेट में ही उत्साह नजर नहीं आया, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था के लिए भी परीक्षा की घड़ी साबित हुई। हर वार्ड से गाजे-बाजे के साथ निकले नामांकन जुलूसों के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए जुलूसों को कलक्ट्रेट के मुख्य द्वार से 500 मीटर दूर ही रोक दिया।
यहां से आयोग के नियमों के तहत गिने-चुने समर्थकों को भीतर जाने दिया गया। नामांकन के दौरान कलक्ट्रेट के अंदर बनाए गए तीनों वार्डवार केंद्रों पर इतनी भीड़ थी कि कई प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक कतारों में ही थककर बैठ गए। तीन बजे तक कलेक्ट्रेट के भीतर दाखिल हो चुके सभी उम्मीदवारों का पर्चा दर्ज कराने की प्रक्रिया देर शाम सात बजे तक चलती रही। जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से नामांकन पत्रों की जांच के लिए की गई व्यवस्था भी प्रत्याशियों की पड़ी भीड़ से बौनी साबित हुई।
नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों के आए सैलाब के चलते नगर निगम चुनाव में करीब छह सौ नामांकन पत्र प्राप्त हुए। नामांकन पत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने एवं जिला निर्वाचन विभाग के रिकार्ड में दर्ज करने का कार्य देर रात तक कलक्ट्रेट में चला। इसके चलते अंतिम दिन उम्मीदवारों ने कुल कितने नामांकन भरे, यह देर रात तक अपडेट नहीं हो सका।
वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभापति लक्ष्मीनारायण डाड के बेटे बिलेश्वर डाड को वार्ड संख्या 28 से उतारा है। पूर्व पार्षद विजय लढ़ा की पत्नी आभा लढ़ा को वार्ड 34 से टिकट दिया। पूर्व पार्षद सविता सारस्वत के पुत्र अमित सारस्वत को टिकट मिला है। भाजपा नेता विनोद झुर्रानी की पत्नी प्रीति झुर्रानी को वार्ड 41 से टिकट मिला है। पूर्व पार्षद रोमा लखवानी के पति किशोर लखवानी को वार्ड 44 तथा पूर्व पार्षद प्रहलाद त्रिपाठी के परिवार से चंदा त्रिपाठी को 59 से मौका दिया है।
भाजपा से टिकट के लिए कईयों ने जयपुर के साथ ही दिल्ली तक जोर लगाया, लेकिन हाथ खाली रहे। बड़ी बात यह है कि शास्त्री मंडल अध्यक्ष रमेश चन्द्र खोईवाल को पार्टी ने वार्ड 52 से तो टिकट दिया ही है साथ में उसकी पत्नी प्रेम देवी को भी वार्ड 48 से चुनाव मैदान में उतार कर चौका दिया है।
टिकट कटने की आशंका के चलते पार्टी के खिलाफ विरोध का झंडा उठाने एवं भाजपा जिला कार्यालय पर धरने पर बैठने वाली भाजपा नेत्रियों के खिलाफ आलाकमान ने कड़ा एक्शन लिया है। इन्होंने आत्मदाह की चेतावनी भी दी थी। भाजपा आला कमान ने विरोध में शामिल पूर्व सभापति मंजू चेचाणी, पूर्व पार्षद रेखा पुरी के साथ शोभिका जागेटिया, मधु महाजन, ज्योति आशीर्वाद, मंजू पालीवाल व इंदू बंसल का टिकट काट दिया। वहीं, पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा व आरती कोगटा को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है।
सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, पूर्व विधायक विठ्ठलशंकर अवस्थी व जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के प्रस्तावों को पार्टी ने तव्वजों दी है, उनके समर्थकों को पार्टी ने टिकट दिया है। इसी प्रकार राजस्थान जन मंच के कार्यकर्ताओं को भी भाजपा प्रत्याशियों में जगह मिली है। भाजपा की सूची में कई नए चेहरों के साथ ही कई चौंकाने वाले नाम भी रहे हैं। वहीं, आरक्षण से वार्डों की सियासी गणित बदल जाने से भी कई पूर्व पार्षदों को दूसरे वार्ड से लड़ने का मौका पार्टी ने नहीं दिया।
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा की भी टिकट के मामले में प्रदेश आलाकमान तक चली। वह अपने करीबी हेमराज आचार्य को वार्ड संख्या 32 से भाजपा का टिकट दिलाने में सफल रहे। इसके लिए भाजपा को सांसद दामोदर अग्रवाल के ही करीब माने जाने वाले पूर्व पार्षद ओमप्रकाश सांईराम की पत्नी सुमन का टिकट काट कर आचार्य को देना पड़ा। हालांकि, अग्रवाल के करीबी गौतम शर्मा को पार्टी ने वार्ड 42 से उतारा है। वहीं रामानुज की पत्नी सविता जोशी को भी वार्ड 10 से टिकट मिला है।
|वार्ड
|नाम
|वार्ड
|नाम
|1
|फूल चंद माली
|36
|राजेन्द्र कुमार जैन
|2
|सम्पत लाल
|37
|शालिनी बैरागी
|3
|राजेन्द्र मेहता
|38
|मोहिनी माली
|4
|राधेश्याम जाट
|39
|यशोवर्धन सेन
|5
|पिंकी विश्नोई
|40
|ममता बलाई
|6
|महेन्द्र सिंह
|41
|प्रीति झुरानी
|7
|गजराज कंवर
|42
|रौनक हिंगड़
|8
|मिथिलेश देवी
|43
|बनवारी जोशी
|9
|जसवंत कंवर
|44
|किशोर कुमार लखवानी
|10
|सविता जोशी
|45
|सुनीता कटारिया
|11
|दिनेश सुथार
|46
|गीता प्रजापत
|12
|शिखा अग्रवाल
|47
|सुशील रेगर
|13
|हिमांशु शर्मा
|48
|प्रेम देवी
|14
|सद्दाम हुसैन
|49
|अमित सारस्वत
|15
|जगदीश भाटी
|50
|युसुफ रंगरेज
|16
|राधेश्याम सोमाणी
|51
|शीला देवी
|17
|राजेन्द्र पोरवाल
|52
|रमेश चन्द्र
|18
|नरेन्द्र तिवाड़ी
|53
|रमेश कोली
|19
|मुकेश सुवालका
|54
|नारायण गुर्जर
|20
|नीरज छीपा
|55
|राहुल नायक
|21
|नारायण जाट
|56
|राजकुमार माली
|22
|सीमा कंवर
|57
|संजना खटीक
|23
|अनुज कुमार शर्मा
|58
|सुभाष सोनी
|24
|माया देवी घावरी
|59
|चंदा त्रिपाठी
|25
|देवेन्द्र मेघवंशी
|60
|सुमन ओझा
|26
|शंकर लाल जाट
|61
|पूर्णिमा जैन
|27
|प्रिया चन्नाल
|62
|गौतम शर्मा
|28
|बिलेश्वर डाड
|63
|सुरेन्द्र सिंह राठौड़
|29
|खुशबु गोसाई
|64
|जगदीश गुर्जर
|30
|ममता बाहेती
|65
|ललिता शर्मा
|31
|सोरम तंवर
|66
|शिल्पा मीणा
|32
|हेमराज आचार्य
|67
|राजलक्ष्मी कंवर
|33
|नेहा जोशी
|68
|नंद सिंह राजपुरोहित
|34
|आभा लड्ढा
|69
|सत्यनारायण प्रजापत
|35
|खुशबु शुक्ला
|70
|पदमिनी विश्नोई
|वार्ड
|नाम
|वार्ड
|नाम
|1
|योगेश सोनी
|32
|मोहम्मद रफीक
|2
|उदय लाल
|33
|प्रभात काबरा
|3
|दीपक भारद्वाज
|34
|अमित शर्मा
|4
|राहुल जाट
|35
|चित्रांश तिवाड़ी
|5
|पद्मिनी टॉक
|36
|सतीश सुखवाल
|6
|जितेंद्र राजावत
|37
|काजल
|7
|पूजा पांड्या
|38
|माया देवी
|8
|कैलाशी देवी
|40
|शबनम शेख
|10
|बीनू हाड़ा
|42
|लीला नराणीवाल
|11
|अहमद
|45
|दिलीप
|12
|आशा देवी जाट
|46
|तसलीम बानू
|13
|प्रकाश ओझा
|47
|उस्मान पठान
|15
|अमरपालसिंह
|48
|अंजना
|17
|गोपाल लाल
|49
|दीपक पुरोहित
|18
|कैलाश शर्मा
|51
|सीता देवी टेलर
|19
|अशोक कुमार लोहार
|52
|समदु देवी खटीक
|20
|शंकरलाल शर्मा
|53
|उमेश खटीक
|21
|भगत वैष्णव
|54
|अक्षय सिंह
|22
|रिंकी देवी
|55
|अनिल डीडवानिया
|23
|सत्यवीर सिंह
|58
|हेमंत कुमार सर्वा
|24
|पूनम अटवाल
|59
|लादू माली
|26
|मंजू पोखराना
|60
|कुलदीप
|27
|शिवप्रकाश घावरी
|62
|गुडवीन मसीह
|28
|दिनेश मेहता
|63
|गोपाल शर्मा
|29
|मंजू बंब
|64
|धर्मेन्द्र पारीक
|30
|पूनम अरोड़ा
|65
|मीना कुमार शर्मा
|31
|सोनम सबनानी
|68
|राधेश्याम गुर्जर
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