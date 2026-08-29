भीलवाड़ा में निकाय चुनाव से पहले BJP में बगावत: महिला नेत्रियों ने खोला मोर्चा, नाराज पूर्व पार्षद कांग्रेस में शामिल

पूर्व पार्षद रेखा पुरी के नेतृत्व में मंजू चेचाणी, इंदू बंसल, शोभा जागेटिया, मधुबाला महाजन, ज्योति आशीर्वाद, आशा रामावत, शिखा नवल जागेटिया समेत बड़ी संख्या में महिला नेत्री बीजेपी जिला कार्यालय में मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठ गई। पार्टी नेताओं पर पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान शाम को बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के कार्यालय पहुंचते ही बड़ी संख्या में नाराज कार्यकर्ता और उनके परिजन वहां पहुंच गए। मेवाड़ा के चैंबर में हंगामा करने लगे।