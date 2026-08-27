5 दिन में ही बोले- झाड़ू-पोछा नहीं लगाएंगे: भीलवाड़ा MGH में B.Tech-B.Ed डिग्रीधारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नखरे

आलम यह है कि ज्वॉइनिंग के पांच दिन बीतने के बाद भी कर्मचारी अपने जॉब चार्ट के अनुसार झाडू-पोछा लगाने, वार्डों की साफ-सफाई करने और मरीजों व शवों को लाने-ले जाने का काम करने को तैयार नहीं हैं। इससे अस्पताल प्रशासन के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

सामने आया कि कई अभ्यर्थियों के लिए यह नौकरी महज एक स्टॉप-गैप व्यवस्था है। इनमें से अधिकांश युवाओं ने दिल्ली पुलिस, शिक्षक भर्ती समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं दे रखी हैं। ज्वॉइनिंग के कुछ ही दिनों बाद इनमें से कुछ कर्मचारियों ने अन्य भर्तियों के लिए दस्तावेज भी मांगने शुरू कर दिए।