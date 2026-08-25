राजस्थान निकाय चुनाव: नेताओं के दफ्तर छोड़ ज्योतिषियों के द्वार पहुंचे दावेदार, जानें ज्योतिष नगरी कारोई गांव का इतिहास

पंडित अशोक व्यास के अनुसार, 27 अगस्त (गुरुवार) की सुबह 11.04 बजे से दोपहर 3.49 बजे तक फॉर्म भरने का शुभ समय है। 28 अगस्त (शुक्रवार) को रक्षा बंधन का राजकीय अवकाश रहेगा। 29 अगस्त (शनिवार) को दोपहर 12.13 बजे से 2.13 बजे तक का समय शुभ रहेगा। 30 अगस्त (रविवार) का पूर्ण अवकाश रहेगा। 31 अगस्त (सोमवार) को नामांकन दाखिल करने का सबसे उत्तम दिन है। सुबह 10 से सुबह 11.04 बजे और दोपहर 12.13 से 1.03 बजे तक का समय श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है।