Bhilwara: ‘5 लाख रुपए के विवाद में कर दी मां की हत्या’, महिला की मौत के बाद थाने पहुंचकर बेटे ने दर्ज कराई रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार सुवाणा की प्रियदर्शनी कॉलोनी की लाली देवी (46) पत्नी कैलाश लोहार मंगलवार दोपहर हलेड रोड पर एक फैक्ट्री के मुख्य द्वार के निकट अपने गाय-भैंस चरा रही थी। महिला का बेटा किशन उसी फैक्ट्री के भीतर काम कर रहा था। तभी अचानक एक कार वहां पहुंची और उसमें सवार लोगों ने जान लेने की नीयत से महिला पर गाड़ी चढ़ा दी। वारदात के वक्त करीब 20-25 मजदूर मौके पर मौजूद थे जिनके सामने ही आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लहूलुहान हालत में महिला को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।