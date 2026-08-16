गदा और तलवार लहराकर ‘शौर्य प्रदर्शन’! आखिर क्यों चर्चा में हैं राजस्थान के कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर? देखें VIDEO

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक धीरज गुर्जर एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल, उन्होंने शनिवार 15 अगस्त को अपना 48वां जन्मदिन अनूठे अंदाज़ में मनाया है। उन्होंने अपने इस विशेष दिन को किसी सामान्य उत्सव या होटल में केक काटकर मनाने के बजाय पूरी तरह से 'गौ संरक्षण', सनातन परंपरा और जनसेवा को समर्पित किया। गुर्जर ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गोवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने गायों को हरा चारा व लापसी खिलाकर आशीर्वाद लिया। इधर, कुछ राजनीतिक विश्लेषक धीरज गुर्जर के जांदिवस के अवसर पर हुए इस अनूठे आयोजन और इसमें शामिल हुए हज़ारों की तादाद में समर्थकों और शुभचिंतकों को उनके 'राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन' के तौर पर भी देख रहे हैं।