16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा

गदा और तलवार लहराकर ‘शौर्य प्रदर्शन’! आखिर क्यों चर्चा में हैं राजस्थान के कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर? देखें VIDEO

Dheeraj Gurjar Birthday : राजस्थान कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने 48वें जन्मदिन पर भीलवाड़ा में किया शक्ति प्रदर्शन। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का संकल्प, गदा-तलवार के साथ दिखे अलग अंदाज में।
3 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Nakul Devarshi

Aug 16, 2026

dheeraj gurjar 48th birthday bhilwara gow mata rashtramata cow protection

Rajasthan Ex-MLA Dheeraj Gurjar

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक धीरज गुर्जर एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल, उन्होंने शनिवार 15 अगस्त को अपना 48वां जन्मदिन अनूठे अंदाज़ में मनाया है। उन्होंने अपने इस विशेष दिन को किसी सामान्य उत्सव या होटल में केक काटकर मनाने के बजाय पूरी तरह से 'गौ संरक्षण', सनातन परंपरा और जनसेवा को समर्पित किया। गुर्जर ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गोवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने गायों को हरा चारा व लापसी खिलाकर आशीर्वाद लिया। इधर, कुछ राजनीतिक विश्लेषक धीरज गुर्जर के जांदिवस के अवसर पर हुए इस अनूठे आयोजन और इसमें शामिल हुए हज़ारों की तादाद में समर्थकों और शुभचिंतकों को उनके 'राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन' के तौर पर भी देख रहे हैं।

गौ माता को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा दिलाने का संकल्प

धीरज गुर्जर ने 15 अगस्त को अपने समर्थकों, शुभचिंतकों और राजस्थान भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे जन्मदिन की बधाई देने के बजाय भीलवाड़ा पहुंचकर इस गौ सेवा अभियान का हिस्सा बनें।

सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी कर उन्होंने कहा कि भगवान श्री देवनारायण जी के पास 9 लाख 99 हजार गायें थीं। उसी लोक-संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली गौ माता की रक्षा के लिए वे राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे।

जन्मदिन के इस आयोजन को केवल एक दिन का उत्सव न बनाकर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शक्ल दी गई। कोठड़ी और जहाजपुर तहसील क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों (तहसीलदार) के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में गाय को आधिकारिक रूप से 'राष्ट्रमाता' घोषित करने की मांग की गई है।

मंच पर गदा और तलवार लहराकर शौर्य प्रदर्शन

कार्यक्रम में धीरज गुर्जर का एक बेहद अनूठा और आक्रामक अंदाज देखने को मिला। समर्थकों और विभिन्न युवा टीमों द्वारा उन्हें मंच पर चांदी की नक्काशीदार भारी तलवारें और गदा भेंट की गईं।

युवाओं के उत्साह के बीच धीरज गुर्जर ने गदा को हवा में उठाया और तलवारबाजी का प्रदर्शन कर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया।

उनके समर्थकों ने उन्हें "बब्बर शेर" और "धर्मवीर" जैसे संबोधनों से नवाजा। सुप्रसिद्ध लोक गायक मनराज दीवाना और राजू रावल द्वारा धीरज गुर्जर के जन्मदिन को समर्पित विशेष राजस्थानी गाने लॉन्च किए गए।

धीरज गुर्जर की छवि पहले से ही धार्मिक रही है। सावन के पूरे महीने में वे लहसुन-प्याज का पूरी तरह त्याग करते हैं और दूध तक का सेवन नहीं करते। ऐसे में एक प्रमुख कांग्रेस नेता द्वारा स्वतंत्रता दिवस के दिन गायों के अधिकार के लिए इतना बड़ा संकल्प लेना चर्चा बटोर रहा है।

राजनीतिक गलियारों में क्या हैं मायने?

धीरज गुर्जर को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति में वे सचिन पायलट के भी प्रमुख समर्थकों में गिने जाते हैं। हाल ही में एआईसीसी ने उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी और सचिव स्तर के सांगठनिक ढांचे में बदलाव करते हुए उन्हें पदमुक्त किया है।

राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि एआईसीसी के इस संगठनात्मक बदलाव के तुरंत बाद भीलवाड़ा और जहाजपुर क्षेत्र में उमड़ी यह भीड़ धीरज गुर्जर का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। अपने 48वें जन्मदिन के बहाने उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पद रहे या न रहे, क्षेत्र की जनता, गुर्जर समाज और युवा शक्ति के बीच उनका जनाधार पूरी तरह मजबूत है। राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनके अगले राजनीतिक कदम और राजस्थान की भावी राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

Vande Mataram Controversy: ‘सोनिया जी, यह पाप देश कभी माफ नहीं करेगा’, अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा हमला

ये भी पढ़ें
amit shah attacks sonia gandhi congress vande mataram chittorgarh visit

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2026 03:37 pm

Published on:

16 Aug 2026 03:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / गदा और तलवार लहराकर ‘शौर्य प्रदर्शन’! आखिर क्यों चर्चा में हैं राजस्थान के कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर? देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में लुत्फी गैंग का गुर्गा मोहम्मद रज्जाक गिरफ्तार, 8 फरार अपराधियों की तलाश जारी; जानिए पूरा मामला

mohammad razzaq lutfi and fahim fatima
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा नगर निगम में पहली महापौर बनेगी महिला, कांग्रेस का 8 तो BJP का 6 बार रहा कब्जा; क्रॉस वोटिंग भी रही चर्चा में

bhilwara civic polls
भीलवाड़ा

Rajasthan Crime: 70 लाख के लालच में साहूकार की हत्या, हाथ-पैर बांधकर कुएं में फेंका शव; MP से पकड़ा गया नौकर

Prime accused Roshan
भीलवाड़ा

मदन दिलावर की सख्त हिदायत: स्कूल में नशा करने वाले शिक्षकों की बनेगी सूची, निजी विद्यालयों को लेकर भी बोले

Madan Dilawar
भीलवाड़ा

Special Story: राजस्थान में खनन से सरकारी खजाना भरा, प्रभावित गांवों की झोली खाली

Rajasthan DMFT Fund
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.