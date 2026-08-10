मदन दिलावर की सख्त हिदायत: स्कूल में नशा करने वाले शिक्षकों की बनेगी सूची, निजी विद्यालयों को लेकर भी बोले

निजी विद्यालयों को भी पौधरोपण के लक्ष्य दिए जाएं। विद्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर का संधारण हो और छात्र-छात्राओं के शौचालयों पर स्पष्ट अंकन किया जाए। साथ ही, मंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी सहायक अभियंता से ली और सभी निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजेंद्र गग्गड़, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) रामेश्वर जीनगर, एडीपीसी (समसा) कल्पना शर्मा और सहायक निदेशक दीपक चौधरी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।