Success Story: 600 रुपए से शुरू हुआ सफर, आज 280 ट्रकों के मालिक राजस्थान के रमेश; सैकड़ों लोगों को दे रहे रोजगार

अनूपगढ़/पत्रिका न्यूज नेटवर्क। जिंदगी कभी-कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां हार मानना आसान और संघर्ष का रास्ता चुनना कठिन होता है। राजस्थान के अनूपगढ़ क्षेत्र के चक 86 जीबी निवासी रमेश कुमार सैन ने वर्ष 2002 में ऐसा ही फैसला लिया। जेब में महज 600 रुपए लेकर वे गुजरात के सूरत शहर पहुंचे। वहां न रहने का ठिकाना था और न रोजगार। कई रातें रेलवे स्टेशन पर बिताई और वड़ा पाव खाकर गुजारा किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज वही रमेश गुजरात में फास्ट ट्रैक कोरियर एंड कार्गो सहित 2 कंपनियों का संचालन कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं।