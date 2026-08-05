राजस्थान के 43,537 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 साल तक मिलेगी फ्री इंटरनेट, कॉल और SMS वाली सिम, आदेश जारी

निदेशालय ने सेवा प्रदाता को सभी सिम कार्ड निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराने और राज्यभर में निर्बाध नेटवर्क सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तकनीकी समस्या का समाधान अनुबंध में निर्धारित सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) के अनुसार करना होगा। सिम कार्ड वितरण पूरा होने के बाद कंपनी को निर्धारित प्रारूप में प्राप्ति रिपोर्ट भी विभाग को उपलब्ध करानी होगी। वहीं, सभी जिलों को सिम कार्ड का रिकॉर्ड संधारित करने, संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक उनका वितरण सुनिश्चित करने और वितरण की डिजिटल रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं।