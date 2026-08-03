Anupgarh: ‘बीवी-बच्चों…माफ करना’, फोटो पर माला चढ़ाकर रिटायर्ड फौजी ने दी जान, लिखा 8 पेज का नोट

रिटायर्ड फौजी के जान देने का पता शनिवार शाम तब लगा जब सामने वाले मकान के लोग किसी काम से अपनी छत पर पहुंचे। वहां से उनकी नजर अमर सिंह पर पड़ी जो बरामदे में फंदे से लटके हुए थे। पुलिस ने शव को शनिवार रात राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस को घर से 8 पेज का नोट मिला है। इसमें अमर सिंह ने बताया कि उन्हें सेना से संबंधित गोपनीय जानकारी देने के लिए धमकाया जा रहा था। नोट के अनुसार कुछ लोग एक लड़की की आड़ में उनसे सेना से संबंधित जानकारी लेना चाहते थे। इसमें 16 जुलाई को सावित्री देवी नामक किसी महिला के एक लड़की को आइटीआइ में प्रवेश दिलाने के लिए मदद मांगने का भी उल्लेख है।