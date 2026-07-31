राजस्थान: फर्जी डिग्री मामले में MLA जयदीप बिहाणी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के आदेश, SP-IG को सख्त निर्देश

यह मामला बिहाणी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (बीआईएफटी) से कथित रूप से फर्जी डिग्री और अंकतालिकाएं जारी करने से जुड़ा है। वर्ष 2015 में न्यायालय के आदेश पर जवाहर नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। परिवादिया रविंद्र कौर ने आरोप लगाया कि उन्होंने वर्ष 2009 में बीआईएफटी में फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा और बाद में बीबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। संस्थान के पदाधिकारियों ने यूजीसी, एआईसीटीई और विभिन्न विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त होने का दावा कर उनसे करीब 1.80 लाख रुपए शुल्क लिया।