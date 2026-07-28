श्रीगंगानगर में 16 साल की अविवाहित किशोरी ने दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल में सामने आई ऐसी बात कि चकरा गई महिला पुलिस

इसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाने और किशोरी का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए पुलिस अब यह भी जांच करेगी कि किशोरी के गर्भवती होने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं और क्या इस संबंध में किसी प्रकार का कानूनी अपराध बनता है। पुलिस अस्पताल में दर्ज रिकॉर्ड और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किशोरी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।