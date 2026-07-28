राजस्थान के हिस्ट्रीशीटर बनवारीलाल की हत्या, अपहरण से पहले बेरहमी से की मारपीट, 7070 गैंग पर मर्डर का आरोप

History Sheeter Banwari Lal Meena Murder: सीकर: दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र के पचार गांव में रविवार देर रात एक बेखौफ वारदात में हिस्ट्रीशीटर बनवारीलाल मीणा का अपहरण कर निर्ममता से हत्या कर दी गई। 20 से अधिक हमलावरों ने पहले बनवारीलाल की गाड़ी रोककर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, फिर उसे कार में डालकर ले गए। अधमरी हालत में उसे सड़क पर फेंककर आरोपी फरार हो गए। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव उठाने से साफ इनकार कर दिया है।