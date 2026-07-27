Sikar: तान दी थी पिस्टल, लुटेरों से भिड़े गार्ड ने सुनाई आपबीती, ज्वेलरी शोरूम फायरिंग मामले में पुलिस ने बनाईं 14 टीम

उन्होंने आते ही मुझ पर पिस्टल तानकर मेरी राइफल छीन ली लेकिन मैं उनका मुकाबला करने से पीछे नहीं हटा। पहले से अंदर बैठे हुए तीनों लुटेरे भी उठकर मेरी तरफ दौड़े। करीब पांच लुटेरों के हाथों में पिस्टलें थीं, उन्होंने कार्मिकों पर पिस्टल तान दी। एक लुटेरे ने मेरी पीठ पर पिस्टल की बट से हमला किया लेकिन मैं फिर भी उनका मुकाबला करता रहा। शोरूम के कार्मिक ने भी मेरा सहयोग करते हुए लुटेरों को पकड़ना चाहा। दो लुटेरे कार्मिकों को पिस्टल दिखाकर लूट का प्रयास करने लगे लेकिन विफल होते देख जींस व लाल शर्ट पहने एक बदमाश फायरिंग करते हुए तीन मोटरसाइकिलों पर स्टेशन की ओर भाग छूटे। सभी लुटेरे शोरूम में करीब साढ़े तीन मिनट रुके।