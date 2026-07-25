Sikar : मुर्दाघर के बाहर खेल रही थी अनिष्का, भीतर चिरनिद्रा में सो रही थी मां, दृश्य देख लोगों की आंखें हुई नम

यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर गया। मुर्दाघर के बाहर धरने पर बैठे परिजनों के बीच अनिष्का सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। घरवाले उसे बहलाने के लिए अस्पताल साथ ले आए थे, लेकिन वह बार-बार दरवाजे की ओर देखती और फिर खेल में खो जाती। उसे यह एहसास नहीं था कि जिस मां का वह इंतजार कर रही है, वह अब कभी लौटकर नहीं आएगी। उसकी मासूम मुस्कान और बेखबरी ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को अंदर तक झकझोर दिया।