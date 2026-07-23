सीकर: 4 सगे भाइयों को मिली 5 साल के कठोर कारावास की सजा, पड़ोसी पर लाठी से हमला करके सिर पर कर दिया था 8CM का घाव

अपर लोक अभियोजक सरकारी अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह कुड़ी ने बताया कि 27 जून 2021 को मोहल्ला नायकान निवासी सांवरमल नायक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका भाई राजू और बजरंग लाल मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। रास्ते में अरिहंत अस्पताल के पास मोहल्ला नायकान निवासी दुलीचंद के चारों बेटों राकेश, पवन कुमार, कृष्णा उर्फ सोनू और सुनील कुमार ने एकराय होकर लाठी और लोहे के सरिये से उन पर हमला कर दिया। हमले में राजू और बजरंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद दोनों को उपचार के लिए एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था।