Balotra: पिता का सहारा बनने गया था लाल, अब लड़ रहा जिंदगी की जंग; 5 दोस्तों को खो चुके हेमाराम ने बताया आंखों देखा हाल

5 Friends Died In Balotra Accident: बालोतरा के पचपदरा थाना क्षेत्र में रविवार रात हुए सड़क हादसे ने कई परिवारों को कभी न भरने वाला दर्द दे दिया। कुलदेवता भोमियाजी के दर्शन कर लौट रहे 8 दोस्तों की SUV पहले एक अज्ञात वाहन से टकराई और इसके बाद अनियंत्रित होकर डंपर में जा घुसी। हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई और 3 घायल जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मृतकों में बालोतरा के कानोड गांव निवासी रेवंताराम (26), स्वरूपाराम (27), भरत (25), किशन (27) और भावेश शामिल हैं। हादसे की खबर गांव पहुंचते ही मातम छा गया। एक साथ 5 युवकों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिवारों में चीख-पुकार मच गई।