ASI के निधन के 8 दिन बाद हुआ तबादला, जोधपुर पुलिस की ट्रांसफर लिस्ट में लापरवाही आई सामने, जारी कर दिए मृतक के लिए आदेश

जोधपुर रेंज आइजी कार्यालय की ओर से 9 जुलाई को जारी आदेश में रेंज के विभिन्न जिलों में कार्यरत 39 एएसआइ के तबादले किए गए। विभाग के अनुसार ये स्थानांतरण संबंधित पुलिसकर्मियों के प्रार्थना-पत्र के आधार पर किए गए हैं। जारी सूची में अनोपाराम पुत्र मोहबतराम का नाम भी शामिल है, जिनका स्थानांतरण बाड़मेर से उनके गृह जिला बालोतरा किया गया। एएसआइ अनोपाराम लीवर में संक्रमण से पीड़ित थे और पिछले कुछ समय से उपचाराधीन थे। निधन के आठ दिन बाद जारी तबादला सूची में उनका नाम शामिल होने से विभागीय प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।