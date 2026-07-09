बाड़मेर अपराध: बेटे ने ही ले ली पिता की जान, जमीनी विवाद में साले के साथ मिलकर कर दी हत्या

Murder In Land Dispute: राजस्थान के बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सोभाला गांव में जमीनी विवाद के बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि छोटे बेटे ने अपने साले और अन्य लोगों के साथ मिलकर पिता पर लाठी-डंडों, हॉकी और बैट से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता को उपचार के लिए बाड़मेर के राजकीय अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।