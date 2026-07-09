‘आज खेलने नहीं आ पाऊंगा’ कुछ घंटों बाद आई डॉक्टर एन.एल. डिसानिया के निधन की खबर, मनोरोग विशेषज्ञों से चल रहा था इलाज

परिजन व परिचितों ने बताया कि डॉ. डिसानिया के परिवार में शादी है। पत्नी शादी में गई हुई है और वे घर पर ही रुक गए थे। बुधवार सुबह करीब छह बजे उनकी बेटी फ्लाइट से बेंगलूरु गई थी और उनका बेटा बहन को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। घर से बेटी एयरपोर्ट के लिए निकली, तब उन्होंने बाय-बाय भी किया। करीब 7 बजे बेटा लौटा, उसके कुछ देर बाद पड़ोसी चिल्लाए तब पता चला। डॉ. डिसानिया के दामाद भी एसएमएस अस्पताल में न्यूरोसर्जन हैं। उनका बेटा भी चिकित्सक है। वहीं पुलिस ने डॉक्टर का मोबाइल भी खंगाला, जिसमें दो मनोरोग विशेषज्ञों से इलाज चलने की पर्ची मिली। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि तनाव किस चीज को लेकर था, इसकी जांच की जा रही है।