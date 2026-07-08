राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती परीक्षा में असली अभ्यर्थी के बाद अब डमी कैंडिडेट भी गिरफ्तार

इधर, राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर एक और मामला सामने आया है। 5 जुलाई को आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय (एलडीसी) भर्ती परीक्षा में जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल परीक्षा केंद्र पर कथित नकल प्रकरण की जांच में प्रश्नपत्र बाहर ले जाकर एक महिला अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने की पुष्टि हुई है। इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपियों से पूछताछ जारी है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा और पारदर्शिता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।