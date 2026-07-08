जयपुर में 24 घंटे में दूसरा बड़ा हादसा: कल 4 की मौत के बाद आज ट्रक ने 2 राहगीरों को कुचला, बाइक पर जा रही लड़की की मौत

बुधवार को हीरापुरा बाईपास पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ओला बाइक (राइड) को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक, एक युवती ओला बाइक बुक करके भाकरोटा की तरफ जा रही थी। तभी अजमेर पुलिया के पास ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के पीछे बैठी युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, ओला चालक युवक (जिसका नाम नवदीप है) गंभीर रूप से घायल हो गया।