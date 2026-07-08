जयपुर में 24 घंटे में दूसरा बड़ा हादसा: कल 4 की मौत के बाद आज ट्रक ने 2 राहगीरों को कुचला, बाइक पर जा रही लड़की की मौत

Jaipur Herapura Bypass Road Accident (Patrika Photo)
Jaipur Herapura Bypass Road Accident: जयपुर के हीरापुरा 200 फीट बाईपास (अजमेर पुलिया) पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। महज 24 घंटे के भीतर इसी एक जगह पर लगातार दो भयानक सड़क हादसे हुए हैं, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इन दुर्घटनाओं में कुल पांच लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ गहरा गुस्सा है।
बुधवार को हीरापुरा बाईपास पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ओला बाइक (राइड) को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक, एक युवती ओला बाइक बुक करके भाकरोटा की तरफ जा रही थी। तभी अजमेर पुलिया के पास ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के पीछे बैठी युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, ओला चालक युवक (जिसका नाम नवदीप है) गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसे की खबर मिलते ही श्याम नगर थाना पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। घायल नवदीप को एंबुलेंस के जरिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हैरान करने वाली बात यह है कि बुधवार का यह एक्सीडेंट बिल्कुल उसी जगह पर हुआ, जहां ठीक एक दिन पहले यानी मंगलवार सुबह पौने नौ बजे के करीब एक बेकाबू ट्रेलर ने भारी तबाही मचाई थी। मंगलवार को हुए एक 'हिट एंड रन' मामले में फुटपाथ पर बैठे एक ही परिवार के पांच लोगों को ट्रेलर ने बेरहमी से कुचल दिया था।
उस हादसे में राजसमंद के रहने वाले चंद्रप्रकाश (40 वर्ष) और उनके तीन बेटों रमेश (11 वर्ष), रतन (10 वर्ष) और दीपक (8 वर्ष) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। टक्कर के बाद सभी लोग पास के नाले में जा गिरे थे। इस हादसे में बच्चों की मां कैलाशी (35 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गईं, उनके दोनों पैर टूट चुके हैं और वे एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज करा रही हैं।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस रूट पर भारी और कमर्शियल वाहनों (जैसे ट्रक और ट्रेलर) की गति पर कोई नियंत्रण नहीं है। नो-एंट्री और स्पीड लिमिट के नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया जाता। तेज रफ्तार के कारण आए दिन राहगीर और दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं।
फिलहाल, श्याम नगर और आमेर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। लेकिन लोगों की मांग है कि इस बाईपास पर वाहनों की रफ्तार रोकने के लिए तुरंत कोई ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि आगे किसी और मासूम की जान न जाए।
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