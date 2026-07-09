IPS Jagmohan Meena: ओडिशा में IPS जगमोहन मीणा ने दिया इस्तीफा, क्या राजस्थान से लड़ेंगे चुनाव? जानिए क्या बोले

आमतौर पर हर आईपीएस अधिकारी का सपना होता है कि वह अपने करियर के शीर्ष यानी राज्य के पुलिस महानिदेशक (DG) के पद तक पहुंचे। इस पर जब मीडिया ने सवाल किया कि मात्र 37 वर्ष की उम्र में डीसीपी पद से इस्तीफा देना थोड़ा अजीब नहीं लगता? जगमोहन मीना ने बहुत ही व्यावहारिक उत्तर देते हुए कहा, जैसा कि मैंने कहा, यह मेरी लॉन्ग-टर्म थिंकिंग थी। मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि 25 या 30 साल की नौकरी के बाद मैं कहां पहुंचूंगा। अपनी ट्रेनिंग और शुरुआती दिनों से ही मैंने केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की।