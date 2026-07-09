जयपुर में मां की हत्या करने वाली बेटी को लेकर नया खुलासा, संपत्ति और नौकरी बना विवाद का कारण

पुलिस के अनुसार, संपत्ति और नौकरी को लेकर मां और बेटी में दूरियां बढ़ीं। आरोप है कि बेटी आयुषी बाद में अपने चचेरे भाई के साथ रहने लगी। वहां पर कथित तौर पर उसने मां की हत्या की योजना बनाई और बदले में करोड़ों रुपए की जमीन और संपत्ति देने का लालच दिया। पुलिस के अनुसार, पहले एक बार वाहन से कुचलकर हत्या की कोशिश की गई, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी थी। इसकी भनक लगते ही नीरज शर्मा ने अपने घर पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए थे। बावजूद इसके आरोपियों ने नई योजना तैयार की।