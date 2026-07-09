Patrika Impact: राजस्थान में करंट हादसे व बिजली कंपनियों की लापरवाही की अब सीधे मॉनिटरिंग करेंगे CS, आज बुलाई मीटिंग

बता दें कि बारां शहर के मांगरोल दरवाजा क्षेत्र में मंगलवार रात करीब 9 बजे विद्युत सुधार कार्य करते समय एफआटी के एक संविदाकर्मचारी की बिजली करंट के बाद गिरने से मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद परिजन व ठेका कर्मचारी अस्पताल में जमा हो गए। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे जेईएन सुनील मेहता ने बताया था कि एफआर टीम का ठेका कर्मचारी कमल प्रजापति (28) निवासी समसपुर रात करीब पौने नौ बजे मांगरोल दरवाजा क्षेत्र में टीम के साथ खंभे पर चढ़कर काम कर रहा था। संभवतया इसी दौरान समीप से गुजर रही रोड लाइन चालू होने से करंट की चपेट में आ गया। झटका लगने से नीचे गिर गया। उसे तत्काल अस्पताल ले गए। जहां जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया था।