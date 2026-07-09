Jaipur hit-and-run: अब ट्रोले ने युवती के साथ उसके सपनों को कुचला, प्रत्यक्षदर्शी बोला- ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा

कंपनी से छुट्टी होने पर डीसीएम की तरफ खरीदारी करने आई थी और वापस भांकरोटा घर बाइक कैब से लौट रही थी। तभी मंगलवार को हुए हादसे की जगह ही पीछे से आए ट्रोले ने बाइक को चपेट में ले लिया। सड़क पर गिरी भारती को कुचलते हुए ट्रोला चालक वाहन भगा ले गया। हादसे में बाइक कैब चालक नवदीप भी घायल हो गया था। श्याम नगर थाना पुलिस ने बताया कि बुधवार को हादसा दोपहर 3.45 बजे हुआ। मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है, जहां परिजन के दौसा से आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।