राजस्थान में करंट से 3 युवकों की मौत: सगे भाइयों की गई जान, डेढ़ महीने पहले ही डिस्कॉम में लगी थी सौरभ की नौकरी

दूसरा हादसा मनोहरपुर के हनुतपुरा फीडर क्षेत्र में हुआ। यहां बिजली लाइन पर काम करते समय ठेका कर्मचारी सौरभ चौधरी (26) करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सौरभ महज डेढ़ महीने पहले ही डिस्कॉम में ठेके पर भर्ती हुआ था। बताया जा रहा है कि हादसे के समय सुरक्षा इंतजामों और नियमों की अनदेखी के आरोप भी सामने आए हैं। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठाई। हादसे के बाद गुस्साए परिजन ने विद्युत कार्यालय के बाहर धरना देकर ठेकेदार और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हंगामे के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ, जिसके तहत ठेकेदार ने मृतक के पिता को 8 लाख रुपए का चेक सौंपा और बिजली कर्मचारियों ने भी स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग का भरोसा दिया।