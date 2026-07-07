जयपुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रॉले ने सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को रौंदा- 3 बच्चों की मौत

Road accident (Demo pic)
राजधानी जयपुर के श्याम नगर थाना इलाके में स्थित व्यस्त 200 फीट बाईपास पर मंगलवार, 7 July की सुबह एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसा अजमेर रोड के होटल हाईवे किंग के नजदीक हुआ। यहां एक बेकाबू ट्रॉले ने सड़क किनारे खड़े एक ही परिवार के पांच सदस्यों को रौंद डाला। इस दर्दनाक हादसे में पति और पत्नी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जबकि उनके तीनों बच्चों ने दम तोड़ दिया है। हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। ये परिवार मजदूर वर्ग का प्रतीत हो रहा है, जबकि पुलिस इनकी शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है।
सामने आया है कि एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रॉले ने सड़क किनारे बनी लोहे की सुरक्षा रेलिंग को तोड़ते हुए वहां खड़े 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस खौफनाक टक्कर की वजह से मौके पर चीख-पुकार मच गई। प्राथमिक सूचना के मुताबिक 3 बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय चश्मदीदों द्वारा तुरंत सूचना दिए जाने के बाद श्याम नगर थाना पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों से मिली शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा सुबह के समय हुआ जब 200 फीट बाईपास रोड पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा था। तभी एक अनियंत्रित ट्रॉला अचानक लहराते हुए सड़क किनारे की फुटपाथ और लोहे की सुरक्षा रेलिंग को कटर करते हुए अंदर घुस गया। दुर्भाग्य से उस वक्त वहां कुछ लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे, जिन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉले का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
इस दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट में अब तक 3 बच्चों के हताहत होने की पुष्टि हुई है, जो कि इस घटना का सबसे दुखद पहलू है। इसके अलावा हादसे में बुरी तरह कुचले गए 2 गंभीर घायलों को पुलिस ने स्थानीय नागरिकों की मदद से तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल भिजवाया है, जहां ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने का प्रयास कर रही है।
हादसे की भयावहता को देखते हुए आस-पास के लोग बड़ी संख्या में घटना स्थल पर जमा हो गए, जिससे बाईपास रोड पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। श्याम नगर थाना पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रॉले को सड़क से हटाने की कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे अभी मृतकों और घायलों की पहचान स्थापित करने में जुटे हैं और डॉक्टरों से बातचीत के बाद स्थिति की पूरी तरह आधिकारिक पुष्टि कर दी जाएगी।
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