जयपुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रॉले ने सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को रौंदा- 3 बच्चों की मौत

राजधानी जयपुर के श्याम नगर थाना इलाके में स्थित व्यस्त 200 फीट बाईपास पर मंगलवार, 7 July की सुबह एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसा अजमेर रोड के होटल हाईवे किंग के नजदीक हुआ। यहां एक बेकाबू ट्रॉले ने सड़क किनारे खड़े एक ही परिवार के पांच सदस्यों को रौंद डाला। इस दर्दनाक हादसे में पति और पत्नी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जबकि उनके तीनों बच्चों ने दम तोड़ दिया है। हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। ये परिवार मजदूर वर्ग का प्रतीत हो रहा है, जबकि पुलिस इनकी शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है।