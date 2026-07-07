Rajasthan Monsoon: हाड़ौती में बारिश शुरू, IMD ने राजस्थान के 10 जिलों में दी अतिभारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के सक्रिय होने से राजस्थान में बारिश का दौर शुरू हुआ है। ये सिस्टम धीरे-धीरे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है जिसके कारण राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मानसूनी बादल मजबूत हुए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर कोटा संभाग सहित दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के जिलों में देखने को मिल सकता है। हाड़ौती क्षेत्र में किसानों के लिए भी ये बारिश राहत लेकर आई है। खरीफ फसलों की बुवाई के बाद किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश होने से खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है।