NSO सर्वे: नियमित नौकरी और स्वरोजगार दोनों में जयपुर की बेहतर औसत आय, कमाई में पटना-लखनऊ-अहमदाबाद से आगे

NSO Survey 2026: राजधानी जयपुर के मेहनतकश लोगों की तस्वीर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होकर उभरी है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जून में देश के 46 शहरों के 60 हजार से अधिक लोगों पर किए गए सर्वे में जयपुर औसत मासिक कमाई के मामले में कई राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों से आगे रहा है।