AICC ने जारी किया राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का वीडियो, मोदी सरकार की MSME नीतियों पर किए प्रहार

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का एक वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी राजस्थान के एक स्थानीय बस और ट्रक बॉडी-बिल्डिंग वर्कशॉप के अंदर वहां काम करने वाले कारीगरों, वेल्डरों और वर्कशॉप के मालिकों से मुलाकात और बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस द्वारा जारी किया गया यह वीडियो राजस्थान के उन हजारों मध्यम और लघु उद्योगों (MSME) से जुड़े परिवारों की जमीनी समस्याओं और उनके मानवीय दर्द को गहराई से उजागर करता है, जो लंबे समय से कड़े नियमों और आर्थिक मंदी के बोझ तले दबकर अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।