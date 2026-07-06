Rajasthan News : सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा, राजस्थान के 4 महत्वपूर्ण जगहों के नाम बदले, जारी किया Video सन्देश

Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma - File PIC
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश के शहरी विकास को एक नया मोड़ देते हुए सोमवार, 6 July की सुबह-सुबह एक बहुत बड़ी घोषणा की है। महान शिक्षाविद्, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के 4 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहरों- जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में स्थित प्रमुख सार्वजनिक पार्कों का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन चारों पार्कों में केवल नाम ही नहीं बदले जाएंगे, बल्कि वहां आने वाली स्थानीय जनता और खासकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उनके जीवन और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को समर्पित भव्य स्मारकों का निर्माण भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार सुबह अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक विशेष वीडियो संदेश जारी कर राज्य की जनता को इस बड़े फैसले की जानकारी दी।
उन्होंने अपने संदेश में कहा, "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन 'राष्ट्र प्रथम' की भावना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति पूरी तरह समर्पित रहा। उनके महान आदर्श आज भी हम सभी को एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। उनकी जयंती के इस पावन अवसर पर हमारी सरकार ने राजस्थान के 4 प्रमुख पार्कों को उनके नाम से जोड़ने का संकल्प लिया है।"
राज्य सरकार के इस नए फैसले के तहत प्रदेश के अलग-अलग संभागों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पार्कों का नामकरण अब बदल दिया गया है।
जयपुर : राजधानी जयपुर में स्थित प्रसिद्ध और हरा-भरा 'वुडलैंड पार्क' अब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के नाम से जाना जाएगा।
जोधपुर : सूर्यनगरी जोधपुर के विवेक विहार कॉलोनी में स्थित लोकप्रिय 'सेंट्रल पार्क' का नाम भी बदल दिया गया है।
कोटा : शिक्षा नगरी कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित प्रमुख पार्क को भी अब नया नाम मिला है।
उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर की सेक्टर-12 योजना के तहत बने बड़े पार्क को इस सूची में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि इन सभी 4 चयनित स्थानों पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन दर्शन, उनके महान विचारों और भारत देश के निर्माण में उनके द्वारा दिए गए ऐतिहासिक योगदान को प्रदर्शित करने वाले विशेष स्मारकों की स्थापना की जाएगी।
सरकार का यह प्रयास राजस्थान की भावी पीढ़ियों को उनके उच्च आदर्शों और निःस्वार्थ राष्ट्रसेवा के संकल्प से सीधे जोड़ने का एक विनम्र माध्यम बनेगा। इन स्मारकों में उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी जानकारियां और चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे पार्कों में सुबह-शाम टहलने आने वाले नागरिकों और बच्चों को एक सकारात्मक ऊर्जा मिल सके।
अपने वीडियो संदेश के अंतिम भाग में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से एक भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा, "आइए, हम सब मिलकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महान आदर्शों से सच्ची प्रेरणा लें और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के साथ-साथ 'विकसित राजस्थान' के निर्माण के हमारे बड़े संकल्प को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाएं।"
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग