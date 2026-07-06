राजस्थान में अब शुरू होगा तबादलों का दौर, सचिवालय से लेकर मंत्रियों के बंगलों तक हलचल तेज, जानें क्या है अपडेट?



राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर से प्रतिबंध हटे पूरे 17 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को अब भी अपनी मनचाही पोस्टिंग वाली तबादला सूची का बेसब्री से इंतजार है। प्रशासनिक गलियारों और सरकारी महकमों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि प्रधानमंत्री के पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण के व्यस्त कार्यक्रम के चलते भजनलाल सरकार ने अब तक तबादला सूचियां जारी करने से परहेज किया था। अब चूंकि यह बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, इसलिए आज सोमवार, 6 July से राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में तबादला सूचियां जारी होने का सिलसिला तेजी से शुरू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ गई हैं।