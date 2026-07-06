राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा : 3 लाख घरों में लगेंगे मुफ्त सोलर पैनल, बिल होगा जीरो

सरकार की योजना सितंबर के पहले सप्ताह से मुफ्त सोलर रूफटॉप लगाने का अभियान शुरू करने की है। तीनों डिस्कॉम क्षेत्रों में करीब तीन लाख सोलर रूफटॉप स्थापित करने पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मॉडल को वर्ष 2031 तक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराई जा सके। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह योजना प्रदेश में सौर ऊर्जा के विस्तार के साथ-साथ घरेलू बिजली खर्च कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।