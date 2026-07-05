Jaipur: राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक चलेगी मेट्रो, 4 चरण में पूरा होगा काम

जयपुर। जयपुर मेट्रो के फेज-2 का पहला पैकेज (प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक) अगले दो वर्ष में पूरा हो जाएगा। यानी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फेज-2 के एक हिस्से में मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। करीब 10 किमी में काम समय से पूरा हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर निगरानी भी की जाएगी। इस पैकेज में 10 स्टेशन बनना प्रस्तावित हैं। सवाई मान सिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में कार्यक्रम के दौरान नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मई-जून, 2028 तक काम पूरा करेंगे। इससे शहरवासियों को आवागमन की सौगात मिल जाएगी।