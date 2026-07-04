राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक छैलबिहारी वर्मा का निधन, विदेशों में भी लहराया भारत का परचम

उनके प्रिय शिष्य मानप्रकाश प्रजापत ने गहरे दुख के साथ बताया कि गुरु छैलबिहारी वर्मा ने संगीत के क्षेत्र में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारतीय संस्कृति और गायकी का परचम लहराया था। विश्व विख्यात तीर्थस्थल मदनमोहन महाराज करौली के मंदिर में जब भी वे अपने मुखारविंद से भजनों की दिव्य प्रस्तुति देते थे, तो वहां उपस्थित सभी श्रोता भाव-विभोर और मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी वाणी में एक अलौकिक भक्ति और समर्पण का भाव था, जिसने करौली की सांस्कृतिक धरा को सदैव गौरान्वित किया।