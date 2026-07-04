गर्व अभियान के 10 साल: सरहद के वीरों और उनके परिवारों का एक दशक का हमसफर, 1 लाख से अधिक जांबाजों का सम्मान

जयपुर: साल 2016 की उस शाम देश-दुनिया में दिवाली की रौनक थी और घरों में दीयों के साथ समृद्धि के दीप भी जगमगा रहे थे। जेहन में एक ही ख्याल आ रहा था कि हम अपनों के बीच मिठाई बांट रहे हैं, तब कोई जवान सियाचिन की बर्फीली चोटियों या जैसलमेर के तपते रेगिस्तान में हमारी सुरक्षा के लिए अकेला खड़ा है। उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे। तभी भीतर से आवाज आई, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके पास जाएं और उन्हें कहें कि हमें आप पर गर्व है?