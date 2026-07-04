जयपुर में हिस्ट्रीशीटर पति-पत्नी की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण से पड़ोसी थे परेशान

JDA Bulldozer Action: जयपुर: राजस्थान में अपराधियों और भू-माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है। शनिवार दोपहर जयपुर पुलिस और जयपुर विकास प्राधिकरण ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सांगानेर इलाके में एक नामी हिस्ट्रीशीटर दंपती की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर किए गए इस अतिक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है।