शरीर ही ब्रह्माण्ड: दाहक होता स्त्रैण संकल्प

ब्रह्म में जब बल जाग्रत होता है तभी ब्रहंण होता है। इसी बल को माया बल कहते हैं। कामना ही बल की जाग्रति का हेतु है। ब्रह्म में मन नहीं है, परात्पर में भी मन नहीं होता। मन का निर्माण होता है अव्यय पुरुष में। गीता में कृष्ण स्वयं को अव्यय पुरुष बताते हैं। वे परमेष्ठी के अधिष्ठाता विष्णु के अवतार हैं। सृष्टि के आरम्भ में एकमात्र अव्यय पुरुष की व्याप्ति सर्वत्र थी। उसी का सत्-चित्-आनन्द रूप था। उसी की पांच कलाएं बनीं-आनन्द-विज्ञान-मन-प्राण और वाक्। आगे की सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण इसी अव्यय मन से होता है। 'एकोऽहं बहुस्याम्' इसी मन की इच्छा कहलाती है। पुरुष का मन भाग हृदय में प्रतिष्ठित है-हत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु ।। (यजु. 34.6)। मन की गति सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में है। ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी सृष्टि है उसके भीतर भी यही मन है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जो प्राप्त नहीं है वह मन से प्राप्त कर लिया जाता है। (तै. सं 2.5.11.4)। यही मन प्रजापति कहलाता है। सम्पूर्ण सृष्टि का आलम्बन है। यह इन्द्रिय मन नहीं हो सकता। इन्द्रिय मन सूक्ष्म में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रजापति मन-रूप होकर ही ब्रह्माण्ड में व्याप्त है और सब कुछ जान लेता है-मनो भूत्वा (प्रजापतिः) सर्वममनुत। (जै. 1.314)।