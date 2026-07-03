ट्रंप काल में ध्रुवीकरण, जन-असंतोष और अमरीकी आदर्शों की परीक्षा

देश की बागडोर एक ही व्यक्ति के हाथों में सिमटी

अमरीका के संस्थापकों ने शायद ट्रंप जैसे नेता की कल्पना ही नहीं की थी। उन्होंने अमरीकी संविधान को घड़ी की तरह चलने वाली एक ऐसी यांत्रिक संरचना के रूप में गढ़ा था, जिसकी हर कड़ी एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। प्राचीन राजनीतिक दर्शन और आधुनिक शासन-विज्ञान के मेल से बनाई गई इस संवैधानिक मशीन को मरम्मत की आवश्यकता पड़ सकती है, इस विश्वास से उन्होंने संशोधन का प्रावधान तो रखा, मगर उसकी मूल बनावट ऐसी रखी कि शासन की कोई भी शाखा दूसरी पर हावी न हो सके।

आज अमरीका की स्थिति इसके ठीक उलट है। संसद लगभग पंगु है, सर्वोच्च न्यायालय अपनी मूल भूमिका से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका है और कार्यपालिका के हाथों में सत्ता सिमटती जा रही है। यह वही परिस्थिति है, जिसे रोकने के लिए संविधान रचा गया था। संस्थापक जॉन एडम्स ने कहा था कि अमरीकी गणराज्य ‘व्यक्तियों का नहीं, कानून का शासन’ चाहता है। लेकिन आज देश की बागडोर एक ही व्यक्ति के हाथों में सिमट गई है।



आज तक केवल 27 संशोधन

हैरानी की बात है कि अमरीकी संविधान में आज तक केवल 27 संशोधन हुए हैं। मौजूदा दो-दलीय राजनीति और कठोर शर्तों के कारण संशोधन लगभग असंभव हो गया है। संविधान में संशोधन का उद्देश्य शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का रास्ता खुला रखना होता है। जो देश संविधान बदलने की क्षमता खो देता है, वह अंतत: व्यवस्था-विरोधी राजनीतिक आंदोलनों को जन्म देता है। अमरीका में यही हो रहा है। पहले कार्यकाल में ट्रंप लोकतंत्र के लिए उतना बड़ा खतरा साबित नहीं हुए, जितनी आशंका जताई गई थी। सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर रही, उनके फैसले बार-बार अटकते रहे और सहयोगी बदलते रहे। लेकिन सत्ता से बाहर रहने के दौरान जब उन पर चार आपराधिक मुकदमे चले, तब उनका यह विश्वास पुख्ता हो गया कि राजनीतिक विरोधी उनका उत्पीडऩ कर रहे हैं और उन्होंने ठान लिया कि दोबारा सत्ता मिलने पर वे संवैधानिक सीमाओं की कतई परवाह नहीं करेंगे।