मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद की उड़ानें घटीं, भोपाल एयरपोर्ट 1.50 लाख पैसेंजर क्लब से बाहर

मई के मुकाबले जून में यात्री संख्या कम दर्ज की गई है। विमानों के फेरे भी कम हुए हैं। मई में वैश्विक अनिश्चितता एवं युद्ध के माहौल के बावजूद यात्री विमान से सफर कर रहे थे। ग्रीष्म कालीन अवकाश के कारण भी एयरलाइंस को अच्छी बुकिंग मिल रही थी। जून में एयर इंडिया ने अपनी मुंबई उड़ान को दो माह के लिए निरस्त कर दिया।