Bhopal news: 1 गलती की वजह से पत्नी की मांग से छिन गया सिंदूर, हमेशा के लिए अकेला छोड़ गया सुधांशु

पुलिस को प्रारंभिक जानकारी में चालाक के नशे में होने की जानकारी मिली है लेकिन इस बात की पुष्टि मेडिकल परीक्षण के बाद हो पाएगी। आस-पास के लोगों की जानकारी के मुताबिक इनोवा की स्पीड बहुत तेज थी। जिसके चलते चालक ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। पुलिस के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त इनोवा के स्पीडोमीटर का कांटा 90 किलोमीटर प्रति घंटे पर अटका मिला है। इससे माना जा रहा है कि टक्कर के समय वाहन की रफ्तार करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि चालक एक पार्टी में जाने के लिए कार को किसी से मांग कर लाया था। घटना के समय नशे में धुत्त था। ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाने के कारण हादसा हुआ। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी चालक को हिरासत में लिया।