bhopal news : मां के गुजारे के लिए दिनभर मेहनत करता था 15 साल का किशोर, इकलौता सहारा भी छिना

shyamla hills case : भोपाल के श्यामला हिल्स किशोर हत्याकांड में पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बुधवारा निवासी बीबीए के छात्र मुख्य आरोपी जोहेब और आमिर ने विदेश में मानव अंग बेचकर करोड़पति बनने की चाहत में किशोर की हत्या करने के केस में कई राज खोले। आरोपियों ने बताया, वारदात से पहले 15 दिनों तक ऐसे नाबालिग की तलाश की गई, जो गरीब परिवार से हो और जिसका कोई मजबूत सहारा न हो। इसके बाद शहर में नाबालिग की तलाश शुरू की थी। खास बात यह है कि मृत किशोर अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिनभर मेहनत करता था। कॉपी पेन बेचकर कमाई कर मां को दे देता था।