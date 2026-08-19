19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

bhopal news : मां के गुजारे के लिए दिनभर मेहनत करता था 15 साल का किशोर, इकलौता सहारा भी छिना

shyamla hills murder case: विदेश में अंग बेच करोड़पति बनने का सपना, 15 दिन रेकी के बाद किशोर को बनाया निशाना तीन बार नाकाम हुए तो चौथी बार वीडियो देख निकाला था पार्ट
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Aug 19, 2026

bhopal shyamla hills murder case

bhopal shyamla hills murder case- photo source @Patrika File Photo

shyamla hills case : भोपाल के श्यामला हिल्स किशोर हत्याकांड में पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बुधवारा निवासी बीबीए के छात्र मुख्य आरोपी जोहेब और आमिर ने विदेश में मानव अंग बेचकर करोड़पति बनने की चाहत में किशोर की हत्या करने के केस में कई राज खोले। आरोपियों ने बताया, वारदात से पहले 15 दिनों तक ऐसे नाबालिग की तलाश की गई, जो गरीब परिवार से हो और जिसका कोई मजबूत सहारा न हो। इसके बाद शहर में नाबालिग की तलाश शुरू की थी। खास बात यह है कि मृत किशोर अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिनभर मेहनत करता था। कॉपी पेन बेचकर कमाई कर मां को दे देता था।

आरोपियों ने बताया कि 5 अगस्त को इकबाल मैदान के पास मृतक किशोर उनके संपर्क में आया। आरोपियों ने रुपए कमाने का लालच देकर उससे दोस्ती की, फिर अगले दिन 6 अगस्त को साथ ले गए। इस दौरान आमिर के साथ तीन विधि- विरुद्ध बालक भी थे। फिर हत्या के बाद आरोपियों ने किशोर के शरीर से अंग निकालने की कोशिश की, लेकिन तीन बार नाकाम रहे।

कमर पर कट के निशान, उठे सवाल:

पुलिस को किशोर के शरीर पर कमर के दोनों तरफ कट के निशान मिले हैं। इससे शरीर के अंदरूनी अंगों को निकालने की कोशिश की आशंका है। हालांकि लीवर, किडनी या अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा है या नहीं, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

वॉट्सऐप पर भेजा था वीडियो, अंग नहीं निकल रहे थे

आरोपी आमिर ने जोहेब से संपर्क किया। जोहेब ने वीडियो कॉल के जरिए उसे तरीका बताया। इसके बाद आमिर ने एक अंग निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकला तो वॉट्सऐप पर वीडियो भेजा था। पार्ट के साथ नसें भी निकाल ली थीं।

मां का इकलौता सहारा था किशोर

मृत किशोर अपनी बुजुर्ग मां का इकलौता सहारा था। उसकी कमाई से ही परिवार का खर्च चलता था। किशोर दिनभर कॉपी पेन बेचता था। अपनी मेहनत की कमाई मां को दे देता था। किशोर की मौत के बाद से ही मां का रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। अपने इकलौते बेटे को याद कर वह बार बार बिलख उठती है। एसीपी ने बताया कि मंगलवार को पुलिस टीम ने परिवार के गुजारे के लिए उनके घर राशन भी पहुंचाया।

तालाब से अंग बरामद करने की तैयारी

एसीपी संतोष पटेल ने बताया, कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस तीनों विधि-विरुद्ध बालकों को साथ लेकर छोटे और बड़े तालाब में पार्ट की तलाश करेगी। आरोपियों के मोबाइल फोन और चेट भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में अंगों की तस्करी समेत सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है।

twisha case : रात 10 बजे अचानक आक्रामक और हिंसक हो गया समर्थ, सुबह ही भाग निकलना चाहती थी ट्विशा

ये भी पढ़ें
facts revealed in charge sheet of the twisha sharma case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 08:26 am

Published on:

19 Aug 2026 08:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / bhopal news : मां के गुजारे के लिए दिनभर मेहनत करता था 15 साल का किशोर, इकलौता सहारा भी छिना

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में अगले चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का बड़ा दांव, 1.14 लाख करोड़ का किया प्रावधान

bjp relies on ladli behna scheme for election victory in mp
भोपाल

Heavy Rain Alert MP : एमपी के 3 जिलों में मुसलाधार बारिश, 12 जिलों में अलर्ट, अगले 4 दिन सावधान

Heavy Rain Alert MP
भोपाल

साइबर फ्रॉड का गढ़ बना भोपाल, बिजली बिल, सस्ता मकान और शेयर बाजार, ठगी के कई शिकार

Cyber Fraud Hub Bhopal
भोपाल

twisha case : बच्चा छीनकर ट्विशा को पागल बना देने की थी साजिश, सीबीआई ने खोला बड़ा राज

twisha sharma had given a hint of a mental breakdown
भोपाल

सागा ग्रुप के मुंबई-भोपाल ठिकानों पर ED Raid, निवेशकों से 10 हजार करोड़ का फ्रॉड

ED Raid
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.