twisha case : रात 10 बजे अचानक आक्रामक और हिंसक हो गया समर्थ, सुबह ही भाग निकलना चाहती थी ट्विशा

twisha case : सीबीआई ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें पति समर्थ सिंह और उनकी मां सेवानिवृत्त प्रधान और जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 600 से ज्यादा पेज की चार्जशीट में दोनों आरोपियों पर ट्विशा शर्मा को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ना देने और आत्मघाती कदम के लिए उकसाने के आरोप हैं। इसमें आखिरी क्षणों का भी जिक्र है। सीबीआई के अनुसार ट्विशा 12 मई को सुबह ही घर से भाग निकलना चाहती थी। रात करीब 10 बजे ने उसने अपनी मां से कहा कि पति समर्थ एकाएक बहुत आक्रामक और हिंसक हो गया है। कुछ ही देर बाद छत पर उसका शव मिला। ट्विशा के भाई आशीष शर्मा ने कहा कि आरोप पत्र में स्पष्ट हो गया कि उसके साथ बहुत क्रूरता की गई थी।