18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

twisha case : रात 10 बजे अचानक आक्रामक और हिंसक हो गया समर्थ, सुबह ही भाग निकलना चाहती थी ट्विशा

twisha sharma case : आरोपपत्र में कई खुलासे, ट्विशा ने पति के व्यवहार की शिकायत की, भाई ने कहा कि उसके साथ बहुत क्रूरता की
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Aug 18, 2026

facts revealed in charge sheet of the twisha sharma case

twisha sharma case - image patrika.com

twisha case : सीबीआई ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें पति समर्थ सिंह और उनकी मां सेवानिवृत्त प्रधान और जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 600 से ज्यादा पेज की चार्जशीट में दोनों आरोपियों पर ट्विशा शर्मा को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ना देने और आत्मघाती कदम के लिए उकसाने के आरोप हैं। इसमें आखिरी क्षणों का भी जिक्र है। सीबीआई के अनुसार ट्विशा 12 मई को सुबह ही घर से भाग निकलना चाहती थी। रात करीब 10 बजे ने उसने अपनी मां से कहा कि पति समर्थ एकाएक बहुत आक्रामक और हिंसक हो गया है। कुछ ही देर बाद छत पर उसका शव मिला। ट्विशा के भाई आशीष शर्मा ने कहा कि आरोप पत्र में स्पष्ट हो गया कि उसके साथ बहुत क्रूरता की गई थी।

ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 108 और 3(5) के तहत चार्जशीट पेश की है। इसमें बताया गया है कि घटनावाली रात सब कुछ असामान्य था।9:36 बजे ट्विशा शर्मा ने अपनी भाभी को समर्थ सिंह के बारे में व्हाट्सएप पर लिखा कि "उससे कहो कि वह पत्नी का हिस्सा भी ले ले, लेकिन कल। मुझे अभी शांति से मरने दो।"

सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार बाद में ट्विशा ने अपने पिता को भी फोन किया। उसने रोते हुए बताया कि समर्थ सिंह बहुत आक्रामक और हिंसक हो गया है। ट्विशा ने उन्हें जल्द से जल्द भोपाल आने को भी कहा। कुछ देर बाद रात करीब 10 बजे उन्होंने अपनी मां को भी फोन करते हुए समर्थ सिंह के आक्रामक और हिंसक हो जाने की बात दोहराई। यह ट्विशा शर्मा की आखिरी बातचीत साबित हुई। कुछ ही देर बाद उनकी लाश मिली। ट्विशा शर्मा को एम्स भोपाल में रात करीब 10:55 बजे मृत घोषित किया गया।

समर्थ ने शादी से पहले के रिश्तों को लेकर उसके चरित्र पर भी शंका की

सीबीआई की चार्जशीट में ट्विशा के हवाले से यह भी कहा गया है कि शादी के बाद उसे मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया गया। यहां तक कि समर्थ ने शादी से पहले के रिश्तों को लेकर उसके चरित्र पर भी शंका की। सास गिरिबाला सिंह भी पति का पक्ष लेते रहीं।

ट्विशा शर्मा 12 मई की सुबह ही घर से भाग निकलना चाहती थी

परेशान हो चुकी ट्विशा शर्मा 12 मई की सुबह ही घर से भाग निकलना चाहती थी। उसने अपनी मां को फोन कर 3000 रुपए मांगे। राजस्थान जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए पिता ने यह राशि भेज भी दी पर समर्थ को इसकी भनक लग गई। इसके बाद वह काउंसलिंग के लिए राजी हो गया था।

twisha case : गिरिबाला सिंह और समर्थ ने 20 लाख के लिए डाला दबाब, सीबीआई ने अब कसा शिकंजा

ये भी पढ़ें
cbi increases complications in twisha sharma case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 10:56 am

Published on:

18 Aug 2026 10:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / twisha case : रात 10 बजे अचानक आक्रामक और हिंसक हो गया समर्थ, सुबह ही भाग निकलना चाहती थी ट्विशा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Heavy Rain Alert MP : एमपी में मुसलाधार बारिश, आज भी 14 जिलों में अलर्ट, अगले 3 दिन रहें सावधान

Heavy Rain Alert MP
भोपाल

Bhopal News : टेलीग्राम पर कमाई का लालच, टास्क पूरा करने का कहकर युवक से 6 लाख ठगे

Cyber Fraud
भोपाल

twisha case : गिरिबाला सिंह और समर्थ ने 20 लाख के लिए डाला दबाब, सीबीआई ने अब कसा शिकंजा

cbi increases complications in twisha sharma case
भोपाल

एमपी में अफसरों पर भड़के डिप्टी सीएम, योजना का मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने तुरंत मांगा प्रस्ताव

rajendra shukla sought a proposal for sushen scheme
भोपाल

Bhopal News : रसूखदारों के अवैध निर्माण बचाने का खेल, वक्त से पहले भदभदा गेट खोलने की तैयारी

Bhadbhada Gates
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.