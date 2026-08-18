twisha case : गिरिबाला सिंह और समर्थ ने 20 लाख के लिए डाला दबाब, सीबीआई ने अब कसा शिकंजा

twisha case : भोपाल में मॉडल और एक्ट्रेस टि्वशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआइ ने चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें स्पष्ट हो गया है कि शादी के 5 माह बाद मानसिक प्रताडऩा के कारण वह टूट गई। सीबीआई के अनुसार पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की क्रूरता और पैसों के लालच ने ट्विशा की जान ले ली। दोनों ने उसे आत्मघाती कदम के लिए उकसाया। टि्वशा शर्मा पर 20 लाख रुपयों के लिए दबाव डाला। उसके आखिरी शब्द थे-रो सकती न हंस सकती!