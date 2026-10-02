पिता का अंतिम संस्कार करने 12 हजार किमी दूर से भोपाल आया बेटा, अमेरिकन पत्नी को भी शोक

Retired IAS Rakesh Agrawal : एमपी की राजधानी भोपाल में दुखद घटना घटी। 3 दिन पहले यहां प्रदेश के रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आरोपी उनका केयर टेकर वरुण बताया जा रहा है जिसकी तलाश की जा रही है। शुक्रवार सुबह रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल का अंतिम संस्कार किया गया। बेटे सिद्धांत उर्फ सिद्ध ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनकी अमेरिकन पत्नी ने भी ससुर को श्रद्धांजलि दी। पिता के अंतिम संस्कार के लिए सिद्धांत अमेरिका से आए। भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में आइएएस, आइपीएस अधिकारी उपस्थित थे।