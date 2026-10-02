2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

रिटायर्ड आइएएस केस ने भोपाल के 18 अधिकारियों की नींद उड़ाई, दिन रात कर रहे पड़ताल

Retired IAS Rakesh Agrawal : वरिष्ठ पूर्व अधिकारी के साथ हुई वारदात से बढ़ी पुलिस की चुनौती, केयरटेकर वरुण को पकड़ने कई टीमें जुटीं, राकेश अग्रवाल मामले की कई अफसर कर रहे जांच
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 02, 2026

retired ias officer rakesh agrawal case causes sleepless nights for 18 bhopal officials

रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल केस ने भोपाल के अधिकारियों की नींद उड़ाई (फोटो सोर्स - Patrika)

Retired IAS Rakesh Agrawal : राजधानी भोपाल में रिटायर्ड आइएएस अफसर राकेश अग्रवाल की हत्या ने हर किसी को झकझोर दिया है। इस हाईप्रोफाइल मामले ने पुलिस की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। आरोपी केयर टेकर वरुण 3 दिन बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। सीएम मोहन यादव भी मामले में शोक जता चुके हैं। पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है। ऐसे में भोपाल पुलिस के 18 अफसरों को जांच में जुटाया गया है। ये सभी अधिकारी दिन रात पड़ताल करने में लगे हुए हैं।

रातीबड़ स्थित सूरजनगर में रिटायर्ड आइएएस अफसर राकेश अग्रवाल अपने निवास पर ही मृत पाए गए थे। पुलिस का शक पंजाब के केयर टेकर वरुण कुमार पर है जोकि लाखों के रुपए जेवर, नकदी के साथ ही मोबाइल लेकर भागा है।

रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल के साथ मंगलवार रात को यह वारदात हुई थी। जांच अधिकारियों के सामने यह सवाल है कि आरोपी का लूट का इरादा था तो फिर हत्या किन कारणों में हुई? नौकरी के दूसरे ही दिन केयरटेकर ने बेरहमी से हत्या क्यों की? जेवर-नकदी के साथ अफसर का मोबाइल लेकर क्यों भागा? केयरटेकर का चरित्र प्रमाण-पत्र 5 माह पहले से एक्सपायर था, फिर भी एजेंसी ने नौकरी पर कैसे भेजा?

जिस एजेंसी ने केयरटेकर के रूप में भेजा, उसके कर्ता धर्ता भी फरार

पुलिस का कहना है कि हत्या के खुलासे के बाद केयरटेकर के रूप में वरुण कुमार को नौकरी पर रखवाने वाली एजेंसी वर्मा होम हेल्थ केयर सेंटर की भूमिका भी संदिग्ध है। बाग सेवनिया थाना के विश्वकर्मा नगर में चल रही यह एजेंसी के कर्ताधर्ता भी फरार हैं। दो कमरों में चल रही एजेंसी बंद कर दी गई है।

दस्तावेज की नहीं की जांच

आरोपी वरुण का चरित्र प्रमाण-पत्र पहले ही एक्सपायर हो चुका था। उसने वर्मा होम हेल्थ केयर एजेंसी को नौकरी के लिए जो पंजाब पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र दिया, वह 2025 में जारी हुआ था। इसकी वैधता एक साल होती है। यह 5 माह पहले ही एक्सपायर हो गया था। इसके बाद भी एजेंसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

एजेंसी को वरुण के प्रमाण- पत्र का दोबारा सत्यापन कराना था। एजेंसी ने न तो पुलिस को इसकी जानकारी दी और न ही सत्यापन कराया।

डीसीपी, दो एडीसीपी, 3 एसीपी, 12 टीआइ कर रहे जांच

राजधानी में एक वरिष्ठ पूर्व अधिकारी के साथ हुई वारदात से पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। केयरटेकर वरुण को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। एडीसीपी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि उसकी तलाश में पांच टीमें लगी हैं। टीमें पंजाब, यूपी, दिल्ली भेजी हैं। जांच में डीसीपी, दो एडीसीपी, 3 एसीपी, 12 टीआइ और 100 पुलिसकर्मियों को लगाया है। रिटायर्ड आइएएस के कई लोगों से लेन-देन की जानकारी मिली है, इस एंगल से भी जांच की जा रही है।

कई अफसरों को सिखाए गुर पर खुद को नहीं बचा सके रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल

ये भी पढ़ें
retd ias

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 07:41 am

Published on:

02 Oct 2026 07:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रिटायर्ड आइएएस केस ने भोपाल के 18 अधिकारियों की नींद उड़ाई, दिन रात कर रहे पड़ताल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल को बेटा सिद्ध देगा मुखाग्नि, अस्पताल से घर पहुंची पत्नी

रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल के अंतिम संस्कार की तैयारी
भोपाल

किसी अपने ने ही करवाया रिटायर्ड आइएएस का कत्ल! राकेश अग्रवाल केस में पुलिस का बड़ा खुलासा

contract killing angle in the case of retired ias officer rakesh agrawal
भोपाल

2 अक्टूबर को भोपाल में डायवर्ट रहेंगे ये रास्ते, जाम से बचने के लिए देखें रूट प्लान

Bhopal Traffic Diversion
भोपाल

रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड, सुपारी किलिंग की ओर घूमी शक की सुई

retired ias rakesh agrawal murder case
भोपाल

एमपी में रोजगार का प्लान तैयार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी?

Global Investors Summit 2027
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.