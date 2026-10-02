रिटायर्ड आइएएस केस ने भोपाल के 18 अधिकारियों की नींद उड़ाई, दिन रात कर रहे पड़ताल

Retired IAS Rakesh Agrawal : राजधानी भोपाल में रिटायर्ड आइएएस अफसर राकेश अग्रवाल की हत्या ने हर किसी को झकझोर दिया है। इस हाईप्रोफाइल मामले ने पुलिस की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। आरोपी केयर टेकर वरुण 3 दिन बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। सीएम मोहन यादव भी मामले में शोक जता चुके हैं। पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है। ऐसे में भोपाल पुलिस के 18 अफसरों को जांच में जुटाया गया है। ये सभी अधिकारी दिन रात पड़ताल करने में लगे हुए हैं।