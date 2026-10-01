एमपी में रोजगार का प्लान तैयार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी?

इधर, मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश के विकास कार्यों, निवेश की तैयारियों और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रयासों की जानकारी साझा की। खास तौर पर प्रदेश में निवेश के लिए तैयार किए जा रहे अनुकूल माहौल, उद्योगों के विस्तार और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को पीएम मोदी के समक्ष रखा। सीएम ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और उद्योगों के लिए नए अवसर तैयार करने के प्रमुख मंच के रूप में पेश किया।