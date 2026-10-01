राहुल गांधी के दौरे से पहले बालाघाट में एक और बच्ची की मौत, 34 हुई मौतों की संख्या

राहुल गांधी के पहुंचने से पहले बालाघाट में एक और बच्ची की मौत (फोटो सोर्स: Rahul Gandhi Facebook)
Balaghat News : मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ ही देर में क्षेत्र के मृतक बच्चों के परिजन से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी बीच अभी अभी खबर सामने आई है कि, राहुल गांधी के बालाघाट दौरे से पहले बैगा क्षेत्रों में फैली संक्रामक बीमारी ने 11 वर्षीय बालिका की भी मौत हो गई है। अब क्षेत्र में संक्रमण से मरने वाले मासूमों की संख्या 34 हो गई है।
उकवा क्षेत्र के सुन्दरवाही गांव की सुषमा मर्सकोले की बुधवार रात लगभग दो बजे जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. शत्रुघ्न दाहिया ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बालिका को मलेरिया हुआ था। छह दिन पहले उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डा. दाहिया के अनुसार, सुषमा को मलेरिया के साथ मल्टीपल डिसीज़ थी। लगातार उपचार से मलेरिया को नियंत्रित हो चुका था, लेकिन अन्य बीमारी के कारण बालिका अचेत स्थिति में थी, जिसकी बुधवार देर रात मौत हो गई। ढाई बजे परिजन एंबुलेंस से शव लेकर गांव लेकर पहुंचे। मृतका का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा।
गौरतलब है कि बैहर और बिरसा विकासखंड के आदिवासी बैगा क्षेत्रों में मलेरिया, खसरा, कुपोषण सहित अन्य बीमारियों से अब तक 34 बच्चों की मौत हो चुकी है। जबकि बैहर से कांग्रेस विधायक संजय उइके 43 मौतों का दावा कर चुके हैं। आज गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रभावित गांव जगला पहुंच रहे हैं, जहां वो मृत बच्चों के परिजनों से मिलेंगे। जगला में भी संक्रमित बीमारी से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है।
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